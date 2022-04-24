GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk'e flaş sözler! "40 milyon euro..."
Galatasaray'da seçim süreci devam ediyor. 30 Nisan'da yapılacak seçim öncesinde başkan adayı Metin Öztürk, kasa kolaylığı için 200 milyon TL ile yönetime geleceğini açıkladı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Metin Öztürk'ün sözleri hakkında konuştu. Çorlu, "Metin Öztürk'in bahsettiği 200 milyon TL şu anda sadece pansuman olur. Ben 10 milyon euroya sahibim ama bugün Galatasaray'a 35-40 milyon euro lazım diyen isimler var." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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