Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesi dikkat çeken sözler
Galatasaray'da Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçı öncesi A Spor yorumcusu Mehmet Özcan'dan dikkat çeken ifadeler geldi. İşte Özcan'ın sözleri... | GS SPOR HABERLERİ
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