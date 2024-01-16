Flaş Mauro Icardi yorumu! "15 günde 4 ülke gezdi"
Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan ve şuanda tedavisi devam eden Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, takıma geri dönmeye hazırlanırken A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, 30 yaşındaki yıldız futbolcu için flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler..
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