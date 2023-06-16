GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi takımda kalacak mı?
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur A Spor'da 'Gündem Özel'de' konuştu. Timur, "Hepimizin transferdeki hedefi Icardi diyebiliriz. Muazzam bir uyum sağlamış, müthiş bir golcü. Suudi Arabistan faktörünü aşmak için için çok çabalıyoruz. Bu transfer hızlı bitecek bir süreç değil, belli bir süreye ihtiyaç var." dedi.
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