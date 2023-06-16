GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'a büyük övgü! "Jorge Jesus'tan farkı..."
Teknik Direktör Yılmaz Vural, Son Sayfa programında flaş açıklamalarda bulundu. Vural, "Okan Buruk, oyuncu ile iyi bir ilişki kurabilen ve değer veren bir teknik direktör. Jorge Jesus'un ise daha dominant ve takımın önünde gözüken bir karakteri var. Okan Buruk hiçbir zaman takımının önünde gözükmeyen bir antrenör" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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