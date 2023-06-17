GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! "Bütçemiz..."
Galatasaray'da Erden Timur, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Timur, "Şampiyonlar Ligi Galatasaray'da bir gelenektir. Şampiyonlar Ligi müziğini taraftarımıza dinletmek için her şeyi yapacağız" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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