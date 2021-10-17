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GALATASARAY HABERLERİ: Manchester United'lı Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes'ten Mert Çetin'e kutlama
Manchester United'da forma giyen Alex Telles, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'e doğum günü hediyesi olarak takım arkadaşlarına video çektirdi. Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes, Galatasaray Mert Çetin'in doğum gününü video ile kutladı.
17.10.2021
Manchester United'da forma giyen Alex Telles, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'e doğum günü hediyesi olarak takım arkadaşlarına video çektirdi. Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes, Galatasaray Mert Çetin'in doğum gününü video ile kutladı.
Mert Çetin ise paylaşımında, "En güzel doğum günü hediyesi için kardeşim Alex Telles'e sonsuz teşekkürler, seni seviyorum kardeşim" dedi.
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