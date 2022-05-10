GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek başkan adaylığı sorusuna böyle yanıt verdi!
Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek memleketi Giresun Şebinkarahisar'da 16 derslik bir lise yaptırıyor. Özbek, Şebinkarahisar Belediye Spor Kulübü'nü ziyaret ettiği sırada Galatasaray'a başkanlık için adaylık sorusu soruldu. Özbek bu soruya farklı bir konuda cevap vererek çekimser kaldı. İşte Özbek'in cevabı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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