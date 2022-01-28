GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın 6 numarası belli oluyor! Öne çıkan aday...
Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. 3 pozisyona oyuncu bakan Aslan'da son durumu A Spor muhabiri Mehmet Özcan açıkladı. Özcan, "Forvetteki isim belli. Bafetimbi Gomis dedik. Kalede hala arayışlar sürüyor. Orta sahada ise 2 isim var. Gedson Fernandes ismi gündemde ama Domenec Torrent'in önceliği 6 numarada. O pozisyon için öne çıkan aday ise Roma'dan Diawara. Elneny, Wanyama gibi isimler de gündemde ama benim istihbaratım Diawara yönünde." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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