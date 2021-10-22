22 Ekim 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
GALATASARAY HABERLERİ - Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı yorum! "Hücumda büyük eksiklikler var"
Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Hüseyin Özkök, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı Sabah Sporu programında değerlendirdi. Özkök, "Galatasaray'ın Avrupa'daki maçlarda iki yüzü var: Biri çok güzel savunma yapan ve güven veren bir savunma. İkincisiyse Galatasaray'ın hücum yönünde çok büyük eksiklikleri var. Özellikle bitirici paslarda bir sorun var, anahtar paslar bir türlü atılamıyor. İkinci yarıda yapılan değişikliklerle pas sorunu ortadan kalktı. Savunma kurgusunda hiçbir problem yok ama hücumda eksiklikleri giderilmesi gerekiyor." yorumunu yaptı. (GS spor haberi)
22.10.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Basın toplantısında rakip oyuncudan ilginç hareket!
- Fenerbahçe 2-2 Antwerp Vitor Pereira Maç Sonu Basın Toplantısı A Spor / 21.10.2021
- "140 akraba hakem camiasına çöreklenmiş durumda"
- "140 akraba hakem camiasına çöreklenmiş durumda"
- Bilgiç:"F.bahçe'nin Gol Problemini Çözmesi İçin Mesut Ve İrfancan'ı Takıma Monte Etmesi Gerekiyor
- Pereira: Bu kulüpte Avrupa Ligi'ni kazanacağımızı düşünen mi var?
- Basın toplantısında rakip oyuncudan ilginç hareket!
- Tahir Kıran: Hakemler MHK ve TFF'ye rest çekiyor!
- Tahir Kıran: Hakemler MHK ve TFF'ye rest çekiyor!
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...