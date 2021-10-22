GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Marcao için 2 dev teklif! Kadro dışı kaldığı dönemde...

Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özcan, "Marcao'ya kadro dışı kaldığı dönemde iki teklif geldi. Napoli'nin teklifi, 12.5 milyon Euro'luk kiralama, zorunlu satın alma opsiyonu olmayan bir teklifti. Zorunlu olmadığı için kabul edilmedi. Krasnodar da 8 milyon Euro teklif etti." dedi. (GS spor haberi)

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