Fatih Terim Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı sonrası konuştu! "Güzel bir galibiyet"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 1-0 kazandıkları Lokomotiv Moskova maçının ardından basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "UEFA’da iki tane gol yemeyen takım var. Bu takımlardan bir tanesi biziz. Puan farkıyla lideriz. Bu güzel bir galibiyet. Camiamıza hayırlı olsun. Galibiyetin böyle güzel bir golle de olması ayrı bir anlam taşıyor" dedi.

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