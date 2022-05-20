GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen'den Berkan Kutlu eleştirisi! "Ne oynadığı belli değil"
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Antalyaspor - Galatasaray maçının devre arasında değerlendirmelerde bulundu. Berkan Kutlu'yu eleştiren Tüzemen, "Ne oynadığı belli değil. Önde top kaybediyor geriye dönüşlerde koşup rakibi kovalamıyor" dedi.
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