Antalyaspor-Galatasaray maçında top çizgiyi geçti mi? Erman Toroğlu o pozisyonu değerlendirdi
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın ilk yarının sonunda bulduğu golde aut tartışmaları yaşandı. O pozisyonu A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programında usta yorumcu Erman Toroğlu yorumladı. İşte Toroğlu'nun pozisyona dair değerlendirmesi...
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