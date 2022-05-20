GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan Dursun Özbek sözleri! "G.Saray'ın kurtuluşudur"
A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılı camianın seçim gündemine dair konuşan Uluç, "Dursun Özbek Galatasaray'ın kurtuluşudur" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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