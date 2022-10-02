Dikkat çeken sözler! "Galatasaray'ın en büyük sorunu..."
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu ve maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Özcan, "Galatasaray kadrosundaki en büyük sorununun +3 olduğunu gördük." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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