GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğulu'dan Barcelona yorumu!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol devi Barcelona'ya Camp Nou'da konuk olan temsilcimiz Galatasaray oynanan zorlu mücadeleden 0-0 eşitlikle ayrıldı. Sarı kırmızılı ekibin yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, Barcelona deplasmanı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu, "O pozisyonda golü atsam farklı olabilirdi. Taraftarımızın önündeki karşılaşmada daha farklı olacak." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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