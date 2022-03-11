GALATASARAY HABERLERİ - İşte Galatasaray'da avantajlı skorun mimarları! "Alan vermediler"
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol devi Barcelona'ya Camp Nou'da konuk oldu. Oynanan zorlu mücadele 0-0 sona erdi. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan sarı kırmızılı ekibin avantajlı skoruna değindi. Akcan, "Ofansif yönde çok beklentim yoktu ama Berkan ve Taylan defansif yönden çok iyiydi. Bu beraberliğin mimari Berkan - Taylan ikilisiydi. Barcelona iç kulvarları çok iyi kullanıyor ama bu ikili şans o alanları vermediler." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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