GALATASARAY HABERLERİ - Barcelona maçı sonrası flaş yorum! "Sezonun özeti gibiydi"
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, "Maç öncesi beraberlik denilse herkes kabul ederdi. Barcelona'ya karşı avantajlı skor yoktur sadece umut vardır. Galatasaray'ın Camp Nou'daki performansı sezonun özeti gibiydi" yorumlarında bulundu. İşte o sözler...
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