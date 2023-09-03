GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na övgü dolu sözler! "Molde maçından sonra..."
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Sabah Sporu programında sarı-kırmızılı ekibin yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu. Çorlu, "Molde maçından sonra Kerem için "Bu ligde Abdülkerim Bardakcı'dan sonra Galatasaray'ın en vazgeçilmez oyuncusudur." demiştim." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri
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