GALATASARAY HABERLERİ: Ndombele İstanbul'a geldi
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Galatasaray'ın uzun bir süredir görüşme halinde olduğu Ndombele İstanbul'a geldi. İşte ilk görüntüler...
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