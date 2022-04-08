GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk: Kasaya 1 milyar TL gerekiyor!
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılarda 30 Nisan'da yapılacak olan seçim öncesi başkan adaylarından biri olan Metin Öztürk, yönetim kurulu listesini resmen teslim ettikten sonra açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Yaptığımız hesaba göre kasaya 1 milyar TL gerekiyor. Biz vaat değil iş yapacağız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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