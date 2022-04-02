GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi?
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü evinde konuk etti. Sarı kırmızılı ekip maçı 2-0 kazandı. Aslan'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıktı. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Kerem'in son durumunu açıkladı. Kaplan, "Riske edilmemek için çıkartıldı. Derbide oynayabilir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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