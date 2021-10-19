GALATASARAY HABERLERİ - İşte Terim'in ilk tercihi! "Bir gol atarsa..."

Süper Lig'in ilk 6 haftasını kötü geçiren Galatasaray, üst üste aldığı sonuçlarla ayağa kalktı. Son 2 maçta rakip filelere attığı gollerle toparlanan Mostafa Mohamed tekrar formasına kavuştu. Mostafa Mohamed'in yükselen formunu değerlendiren A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, "Diagne'yi bekliyorduk ama Fatih hoca Mostafa Mohamed dedi. Mohamed'in de psikolojisi 'bir gol atarsam toparlarım' şeklindeydi. Nitekim Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle toparlanmış oldu ve Fatih hocanın 1 numaralı tercihi konumuna geldi. Diagne iyi geçirmesine rağmen Fatih hoca Mohamed'in rüzgarını kesmek istemedi. Şu anda Mohamed, Galatasaray'da birinci forvet durumunda." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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