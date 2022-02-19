GALATASARAY HABERLERİ - İşte Pasquale Sensibile'nin asıl görevi! "Luis Campos'un tavsiyesiyle..."
Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray yeni bir yapılanmaya başladı. Önce teknik direktörlük koltuğu Domenec Torrent'e emanet edildi. Ardından Başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını Luis Campos devraldı. Son olarak Florya ile ilgilenecek sportif direktör Pasquale Sensibile oldu. A Spor yorumcusu Nevzat Aydın, Sensibile'nin asıl görevini açıkladı. Dindar, "Transfer odaklı gidiyoruz ama oyuncu satmak da maharet. Bu noktada Sensibile'nin varlığı ön plana çıkacak. Ayrıca bunlar Luis Campos'un tavsiyesiyle yapılan işler." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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