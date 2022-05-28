GALATASARAY HABERLERİ - İşte Kerem Aktürkoğlu'na gelen teklifler!
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu'na talepler artıyor. Yıldız isim bu yaz transfer döneminde yeni gelecek olan yönetimin kararı ile beraber Avrupa'ya bonservisi ile gidebilir. A Spor yorumcusu Serhan Türk, Kerem'e yapılacak teklifler hakkında konuştu. Türk, "Kerem Aktürkoğlu'nun gideceğini düşünenlerdenim. Şu an için resmi teklif yok. Çünkü muhatap yok. Burak Elmas yönetimi transferlere dokunmuyoruz dedi. Gayri resmi gelen teklifler ise 12-14 milyon euro bandında. İş resmiyete dökülürse 16-17 milyon euro seviyelerine çıkar." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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