GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da yeniden Fatih Terim sesleri! "Telefonda görüşüldü"
Galatasaray'da seçim süreci devam ediyor. Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek arasında geçecek olan başkanlık seçiminden sonra merak edilen diğer konu teknik direktör seçimi. Başkan adayları Domenec Torrent ile çalışmayı düşünmüyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu teknik direktör konusunu değerlendirdi. Çorlu, "Fatih hoca ile telefonda bir görüşme yapıldı. Başkan adayları Fatih hoca ve Okan Buruk'u düşünüyor ama Fatih hoca sizinle çalışacak mı? Fatih hoca hala sahada kalmak istiyor ondan dolayı sportif direktörlük gibi görevlerde olmak istemeyebilir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:38
G.Saray'da yeniden Terim sesleri! 28 Mayıs 2022 | 12:00
00:44
G.Saray'ın efsanesi kulübeye mi geliyor? 28 Mayıs 2022 | 12:00
01:54
Canlı yayında açıkladı! Dursun Özbek Fatih Terim'le çalışacak mı? 26 Mayıs 2022 | 12:00
00:57
"Marcao Avrupa'nın en iyi 10 stoperinden biri" 25 Mayıs 2022 | 12:00
01:14
Flaş Kerem sözleri! "Satmaya kimsenin gücü yetemez" 25 Mayıs 2022 | 12:00
00:53
Halil yarışı kızıştı! Avrupa kulüpleri... 24 Mayıs 2022 | 12:00
01:02
Buruk 'Hazırım' dedi! Başkan adayları... 23 Mayıs 2022 | 12:00
01:41
İşte Aslan'da sezonun kırılma anı! 22 Mayıs 2022 | 12:00