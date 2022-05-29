GALATASARAY HABERİ: Flaş Marcao sözleri! "Biletini alır gönderirim"
A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Sabah Sporu programında açıklamalarda bulundu. Aktan, "Galatasaray'da belirsizlik devam ediyor. Yeni hoca, Arda Turan, Marcao ve transferlerle ilgili belirsizlik var. Marcao için 14 milyon Euro teklif var diyorlar. Ben olsam biletini alır gönderirim. Ancak Galatasaray'da bu belirsizlik kaosa dönüşmek üzere" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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