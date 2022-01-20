GALATASARAY HABERLERİ - İşte Galatasaray'ın kaleci probleminin sebebi!
Galatasaray'da kaleci sorunu devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip Fernando Muslera'nın yokluğunda Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'den istenen katkıyı alamıyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, bu konuya dikkat çekti ve sorunu açıkladı. Çorlu, "Okan Koçuk kalsaydı bu performansı sergileyebilir miydi? Galatasaray'ın asıl sorunu kaleci antrenörü. Bu kadar sayıda kaleci varsa ve kendilerini geliştiremiyorlarsa burada bir sıkıntı var." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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