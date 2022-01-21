Galatasaray Kasımpaşa maçı sonrası Domenec Torrent: Ruh halimizi geliştirmeliyiz
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu. Torrent, sarı kırmızılıların 3-1 mağlup olduğu Kasımpaşa mücadelesinin ardından "Yaklaşık 7-8 oyuncu eksiğimiz var. Bizim burada olma sebebimiz de takımın iyi sonuçlar çıkarmamasıydı. 7 günde daha iyi oynayabildiğimizi söyleyebiliriz. Kendimizi geliştirdik. Kendimizi daha çok geliştirmemiz gereken konu, ruh halimizle ilgili" dedi. İşte o açıklamalar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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