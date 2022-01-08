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GALATASARAY HABERLERİ - İşte Galatasaray'ın Gedson Fernandes formülü! "Tek istisna..."

Galatasaray'da gözler transfer döneminde. Yönetim tarafından yapılması beklenen transfer hedeflerinden bir tanesi Gedson Fernandes. Yıldız oyuncunun takıma kazandırılması için bir formül bulundu. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan o formülü açıkladı. Özcan, "Bu transfer döneminde yönetimin istediği olacak. Yüksek maliyetli bir transfer beklemiyorum. Tek istisna Gedson Fernandes olacak. O istisna da zorunlu satın alma opsiyonlu bir kiralama olacak. Bu dönem Galatasaray bu paraları veremez." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
08.01.2022
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