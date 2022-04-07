GALATASARAY HABERLERİ - İşte Galatasaray'ın derbi planı! Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed...
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Zorlu derdi öncesinde Aslan'ın kafasındaki soru işareti Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed. Kerem, Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanarak oyundan ayrılmıştı. Mohamed ise Mısır Milli Takımı'nda sakatlık geçirdi. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'ın derbideki planını ve iki oyuncunun son durumunu aktardı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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