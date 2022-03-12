GALATASARAY HABERLERİ - İşte Galatasaray'ın Barcelona planı! Derbi kararı...
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu mücadele 14 Mart Pazartesi günü Nef Stadyumun'nda oynanacak. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı kırmızılı ekip rövanş maçını da düşünerek derbide bazı isimleri dinlendirebilir. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Aslan'ın yapması gereken planı anlattı. Özcan, "Camp Nou'da 0-0 kalan takım bence rövanşa da çıkar. Feghouli, Babel banko dinlenecek. Berkan-Taylan ikilisinden birini daha dinlendiririm, Kerem'in de dinlenmesi gerekiyor bence, 41. maçına çıktı. İleride de Gomis ile başlanabilir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)
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