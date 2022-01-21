GALATASARAY HABERLERİ - İşte Galatasaray'ı ayağa kaldıracak planlama! "Bu takım tırmanır"
Sezon başında yeni bir yapılanmaya giden Galatasaray'da planlar henüz istenen seviyede tutmadı. A Spor yorumcusu Ümit Aktan sarı kırmızılı ekibin yapması gereken kadro planlamasını açıkladı. Aktan, "Giresunspor'dan Okan Koçuk'u geri çağırırsınız, Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'dan geri alırsınız, Menemenspor'da da genç bir kaleciniz var. Emre Akbaba da Alanyaspor'dan geri döner. Gedson'u Benfica'dan da alırsan bu kadro planlaması ile yukarıya doğru tırmanırsın." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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