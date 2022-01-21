GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç: Torrent Fatih Terim'den enkaz devraldı
Galatasaray'ın Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmasının ardından tehlike hattına girmesi taraftarların yoğun tepkisini çekti. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç bu konu hakkında çarpıcı yorumda bulundu. Uluç, "Domenec Torrent, Fatih Terim'den bir enkaz devraldı. Fatih Terim aslında giderek kurtuldu." dedi. (GS spor haberleri)
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