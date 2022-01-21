GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da kötü gidişatın çözümünü açıkladı! "Başta yönetim..."
Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya evinde 3-1 kaybeden Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Düşme hattından sadece 4 puan uzaklıkta bulunan sarı kırmızılı ekip bu durumdan kurtulmak istiyor. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Galatasaray'ın durumunu değerlendirdi. Akcan, "Galatasaray'da sorunların analiz edilmesi lazım ama analizler yapılmıyor ya da çok yüzeysel kalıyor. Bu durum da sürpriz değil çünkü takımda birlik ve beraberlik yok. Oyun anlayışında ciddi eksikler varken oyuncuların kalitesi de sorgulanıyor. Yönetimin başta olmak üzere birlik ve beraberliği sağlamalı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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