GALATASARAY HABERLERİ - İşte Galatasaray'da sezonun kırılma anı! "Kabul edilebilir değil"
Galatasaray sezonu Antalya'da beraberlikle tamamladı. Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılı ekip sezonu kötü bir şekilde tamamladı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Aslan'ın bu sezonki kırılma anını anlattı. Özcan, "Sezonun kırılma anı Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiği maç oldu. Yönetim Fatih Terim ile devam etmemeyi düşündü. Sonraki süreçte Pep Guardiola ile bir konferans görüşmesi gerçekleşti ve Domenec Torrent'i önerdi. Eksi averaj Galatasaray için kabul edilebilir bir durum değil. Fathi hoca ile 1.35 olan puan ortalaması Torrent ile 1.38'de kaldı. Biz bu sezonu Fatih Terim - Torrent'ten çok Cicaldau - Morutan sezonu ile hatırlayacağız." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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