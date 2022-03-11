GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Barcelona'ya ders verdi! İşte o detay...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Temsilcimiz Galatasaray İspanyol devi Barcelona'ya konuk oldu. Camp Nou'da oynanan zorlu mücadele 0-0 sona erdi. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Aslan'ın oyunundaki o detaya değindi. Kelleci, "Tam bir savunma takımı. Galatasaray 'Savunma nasıl yapılır?' dersi verdi. Adama Traore, Patrick van Aanholt'u çok zorladı. Ondan sonra Aanholt, Traore'yi içeriye aldı ve Berkan da desteğe geldi." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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