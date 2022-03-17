GALATASARAY HABERLERİ - İşte Galatasaray ve Barcelona arasındaki detay! "10'a karşı 2"
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray evinde İspanyol devi Barcelona'yı konuk etti. Sarı kırmızılılar öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti ve Avrupa'ya veda etti. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci iki takım arasındaki farkı açıkladı. Kelleci, "Barcelona idmanına gittim ve biz 5'e 2 çalışırken onlar 10'a 2 top kapma antrenmanı çalışıyorlar. Ciddi bir fark var." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
İşte Aslan ve Barça arasındaki detay! 17 Mart 2022 | 12:00
01:13
Flaş G.Saray yorumu! 17 Mart 2022 | 12:00
00:53
Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri belli oldu! 17 Mart 2022 | 12:00
00:44
Aslan Barcelona maçı için yola çıktı! 17 Mart 2022 | 12:00
04:01
Galatasaray - Barcelona maçı öncesi son durum... 17 Mart 2022 | 12:00
01:03
G.Saray-Barça maçı öncesi flaş yorum! "O isim oynarsa zayıf kalır" 17 Mart 2022 | 12:00
52:29
G.Saray'da Barça maçı öncesi son durum ne? 17 Mart 2022 | 12:00
01:01:28
Burak Elmas'tan flaş açıklama! "Operasyon yapıldı" 16 Mart 2022 | 12:00