GALATASARAY HABERLERİ - İşte Fatih Terim'e gelen teklif! Resmen dudak uçuklattı!
Ligde istenen başlangıcı yapamayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grubundan lider çıkmıştı. Ancak yaşanan bazı anlaşmazlıklardan sonra Galatasaray yönetimi ile Fatih Terim'in yolları ayrıldı. Henüz bir takımla anlaşmayan Terim'e teklifler gelmeye devam ediyor. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Terim'e teklif yapan takım ve teklifi açıkladı. Uzundurukan, "Katar Milli Takımı'ndan bir teklif gelmişti. Malikane, özel jet ve yıllık 7 milyon euroluk bir teklif vardı ancak Fatih Terim kabul etmemişti. O teklif yine geldi ve şimdi hoca kabul edebilir. Hoca Dünya Kupası'nda yarışmak isteyebilir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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