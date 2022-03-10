GALATASARAY HABERLERİ - İşte Barcelona maçının şifresi! "Morutan ile Taylan..."
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'nın köklü kulüplerinden Barcelona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak. A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı maç öncesinde sarı kırmızılı ekibin saha içinde alabileceği en iyi sonucun şifresini verdi. Kınalı, "Galatasaray, Avrupa'da temaslı oyun oynayan takımlarla oynadı. Barcelona farklı. Bence Taylan Antalyalı tek ön libero oynamalı. Morutan ise Berkan Kutlu'nun yerinde oynayabilir. Barcelona'ya karşı oynayarak direnme şansın var." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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