GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'e şok sözler! "Aklı Galatasaray'da yüreği Barcelona'da"
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray zorlu Barcelona deplasmanına çıkacak. Maç öncesinde A Spor yorumcusu Levent Tüzemen sarı kırmızılı ekibin son durumunu değerlendirdi. Tüzemen, "Torrent'in basın toplantısını hayretlerle dinledim. Barcelona'yı övmekle geçirdi. Aklı Galatasaray'da, yüreği Barcelona'da. Galatasaraylı oyuncular grup maçlarındaki performanslarını sahaya yansıtırlarsa istenen sonuç çıkabilir ama Torrent'e güvenemiyorum. Barcelona o eski tiki-taka oyununu Xavi ile geri getirmeye çalışıyor. Bunu Napoli maçında gördük. Torrent'in böyle bir durumu yok. Galatasaray kompakt oynamak zorunda. Geniş alanlarda kafa kafaya oynamaya kalkarsa fark gelir. Kerem'in defans arkasına yapacağı koşuları görmek gerekiyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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