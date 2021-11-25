GALATASARAY HABERLERİ - İki yıldız için övgü dolu sözler! "Galatasaray'ın geleceği"

Galatasaray'da forvet tartışmaları sürüyor. Sezon başından beri ilk 11'de hangi forveti oynatacağını kestiremeyen Fatih Terim, rotasyon yapmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu Serhan Türk, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu için övgü dolu sözler sarf etti. Türk, "Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın geleceği. Halil Dervişoğlu ne kadar gelecekse Mohamed'de o kadar gelecek. Çünkü bu zamanda 4 milyon Dolar'a böyle bir oyuncu alamazsın." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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