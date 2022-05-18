GALATASARAY HABERİ: Flaş sözler! "Burak Elmas gelecekteki genç başkan adaylarının önünü kesti"
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Burak Elmas gelecekteki genç başkan adaylarının önünü kesti. Devre arası alınan oyuncular ortada." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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