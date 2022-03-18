Galatasaray - Barcelona maçı sonrası flaş yorum! "Taraftarla takım barıştı"
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray'ın Barcelona karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Özcan, "Taraftarla takım barıştı bu çok önemli. Maç sonrası 4 tribün de çağırdı takımı. Bu sezon alınan olağanüstü kötü sonuçlar nedeniyle çok fazla tepki olurdu özellikle Taylan, Berkan'dan tut her oyuncunun gönlü alındı" dedi.
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