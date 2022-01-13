GALATASARAY HABERLERİ: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! 'Sorumlu benim' dedi ama...
Kötü gidişat sonrası Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in görevine son verildi ve yerine Domenec Torrent getirildi. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Fatih Terim'i sert sözlerle eleştirdi. Uluç, "Fatih Terim sorumlu benim dedi ama eleştirmedik hiçbir şey bırakmadı." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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