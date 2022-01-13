GALATASARAY HABERLERİ: Dikkat çeken sözler! "Fatih Terim'den sonra tek tartışmasız gelen hoca..."
A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Son Sayfa programında Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Alpaslan, "Galatasaray'a Fatih Terim'den sonra tek tartışmasız gelen hoca Mancini'ydi. Ona kimse ses çıkarmadı. Ancak ismi duyulmayan hocaların da dünya futbolunda neler yaptığna şahidiz" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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