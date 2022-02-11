GALATASARAY HABERLERİ: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim sözleri! "Tek amacı..."
Galatasaray'da kötü gidişatın ardından görevine son verilen teknik direktör Fatih Terim'in ve yerine gelen Domenec Torrent'in durumunu, A Spor yorumcusu Hıncal Uluç çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Uluç, "Fatih Terim'in tek hedefi Burak Elmas'ı devirmek ve yeniden teknik direktör olmak." şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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