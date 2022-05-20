GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek listesini verdi!
Galatasaray'da seçim sürecinin en yoğun dönemlerinden biri yaşanıyor. Eşref Hamacıoğlu'dan sonra Dursun Özbek de listesini teslim etti. Özbek yaptığı açıklamalarda, "Heyecanlıyım tabii. Bugün tarihi bir gün. Seçim için müracaatımızı yaptık. Bu süreçte bana inanan, benimle beraber yürümeyi kabul eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten geçeceğiz. Eşref kardeşime de başarılar diliyorum. Erden Timur kardeşim hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Galatasaray'a uzun y��llar hizmet verecek ekibimiz var." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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