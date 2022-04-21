GALATASARAY HABERLERİ: Hıncal Uluç'tan Domenec Torrent'e sert eleştiri! "Söylediği ve yaptığı birbirini tutmuyor"
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi ve lige ise iddiası olmadan devam ediyor. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent'i sert bir dille eleştirdi. Uluç, "Torrent önündeki maçta ne olduğunun farkında değil, söylediği ile yaptığı birbirini tutmuyor." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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